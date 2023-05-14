Происшествия 14 мая 2023, 02:04 СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских» Глава СК Бастрыкин: группы мигрантов нападают на русских с целью унижения РИА «Новости»

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Факты «групповых нападений мигрантов с целью оскорбления русских» зарегистрировали в России. Об этом сообщил председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, его процитировала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Глава СК также акцентировал внимание на проблеме увеличения правонарушений со стороны мигрантов. Он привел статистику, согласно которой в 2022 году количество тяжких и особо тяжких деяний, которые совершили приезжие увеличилось с 11 почти до 15 тысяч, на 37%.

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Он отметил, что «отмечаются факты групповых нападений мигрантов с целью унижения русских». Причем преступность среди лиц, мигрирующих в Россию, молодеет. Также преступления совершаются с жестокостью и желанием унизить жертву преступления.

Бастрыкин заявил, что приезжие не хотят интегрироваться в российское общество и не хотят учить русский язык и культуру.

Ранее председатель Следственного комитета указал на рост совершенных мигрантами преступлений в крупных городах. Так, число убийств, совершенных приезжими, увеличилось на 18%.