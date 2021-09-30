Полиция задержала москвича за стрельбу на территории школы

Мужчина устроил стрельбу на территории школы на северо-востоке Москвы. Полиция его задержала, сообщили в МВД.

«Задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы в Ярославском районе. Предварительно установлено, что у ученицы 10-го класса школы, расположенной на Палехской улице, дом № 10, произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила отцу», — сообщили «360» в МВД.

Тогда отец девушки пришел к школе и выстрелил в воздух, предположительно, из травматического оружия. В результате никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Директор школы № 1374 Екатерина Юшкова в разговоре с РБК утверждает, что конфликт случился за пределами территории школы.

«Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые установят причины и обстоятельства произошедшего», — сказала женщина журналистам.

Ранее источник «360» сообщал о том, что в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе на территории школы. На место происшествия приезжали машины скорой помощи, которые, по словам собеседника «360», уже разъехались.