Источник: мужчина устроил стрельбу у школы на северо-востоке Москвы

Источник «360» сообщил о стрельбе у школы на Палехской улице в Москве. По словам собеседника, на место происшествия едут автомобили скорой помощи.

Второй собеседник «360» уточнил, что стрельба была не на территории школы, а у дома напротив. Источник уточнил, что дом оцеплен.

«360» пока не располагает официальной информацией о возможном происшествии. МВД на момент публикации не располагает данными о стрельбе у школы.