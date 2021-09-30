30 сентября 2021, 15:56
Источник: мужчина устроил стрельбу у школы на северо-востоке Москвы
Источник «360» сообщил о стрельбе у школы на Палехской улице в Москве. По словам собеседника, на место происшествия едут автомобили скорой помощи.
Второй собеседник «360» уточнил, что стрельба была не на территории школы, а у дома напротив. Источник уточнил, что дом оцеплен.
«360» пока не располагает официальной информацией о возможном происшествии. МВД на момент публикации не располагает данными о стрельбе у школы.