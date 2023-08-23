Эксклюзив 23 августа 2023, 14:40 Полиция задержала мигранта, напавшего на спортсменку в Нахабине — источник Источник «360»: полиция задержала мужчину, напавшего на спортсменку в Нахабине

Читать 360tv в

Правоохранители задержали мигранта, напавшего на спортсменку в Нахабине Московской области. По данным источника канала, его поймали в ЖК «Красногорский» (улица 2-я Космическая). В распоряжении «360» оказалось видео задержания.

На кадрах видно, как молодого человека ведут в наручниках к машине полиции. Его сопровождают несколько правоохранителей. Затем машина с подозреваемым уезжает.

Реклама

Пресс-служба МВД России подтвердила задержание, отметив, что его совершили в кратчайшие сроки. Жительница Нахабина обратилась в полицию сегодня. Она сообщила, что незнакомец причинил ей травмы, когда она вышла на утреннюю пробежку. Ему якобы не понравилась длина ее шорт. Правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям Московской области провести проверку по факту публикаций в СМИ о случившемся и докладывать о ее ходе и промежуточных итогах. По данным МВД, уголовное дело возбудили по статье 116 УК РФ (побои). При этом прокуратура Московской области сообщила о возбуждении дела о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ).