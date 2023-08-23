23 августа 2023, 14:06
«Девушка может быть спортсменкой?» Мужчину в Нахабине объявили в розыск за нападение из-за шорт
Мужчина в Нахабине напал на девушку из-за пробежки в коротких шортах
Девушка в Нахабине обратилась в полицию из-за нападения во время утренней пробежки. Длина ее шорт и факт занятий спортом не понравились незнакомцу. Правоохранители начали поиск подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Заявление приняли в дежурной части Нахабинского отдела полиции. Девушка рассказала, что утром 23 августа во время пробежки незнакомый мужчина «причинил ей телесные повреждения». В полиции сообщили, что установят его личность и задержат, чтобы привлечь к ответственности.
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Подробности нападения раскрыл Telegram-канал Baza. Девушка вышла на пробежку возле ЖК «Красногорский». В какой-то момент мужчина в черной одежде схватил ее за руку и ударил кулаком по лицу. Спортсменка попыталась спастись, но незнакомец стал ее преследовать. Прохожий заступился за нее, на что нападавший заявил, что женщины не могут заниматься спортом, особенно в шортах.
«Посмотри на нее, посмотри. <…> Девушка может быть спортсменкой?» — сказал он.
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