Криминал 23 августа 2023, 14:06 «Девушка может быть спортсменкой?» Мужчину в Нахабине объявили в розыск за нападение из-за шорт Мужчина в Нахабине напал на девушку из-за пробежки в коротких шортах Соцсети

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Девушка в Нахабине обратилась в полицию из-за нападения во время утренней пробежки. Длина ее шорт и факт занятий спортом не понравились незнакомцу. Правоохранители начали поиск подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Заявление приняли в дежурной части Нахабинского отдела полиции. Девушка рассказала, что утром 23 августа во время пробежки незнакомый мужчина «причинил ей телесные повреждения». В полиции сообщили, что установят его личность и задержат, чтобы привлечь к ответственности.

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Подробности нападения раскрыл Telegram-канал Baza. Девушка вышла на пробежку возле ЖК «Красногорский». В какой-то момент мужчина в черной одежде схватил ее за руку и ударил кулаком по лицу. Спортсменка попыталась спастись, но незнакомец стал ее преследовать. Прохожий заступился за нее, на что нападавший заявил, что женщины не могут заниматься спортом, особенно в шортах.

«Посмотри на нее, посмотри. <…> Девушка может быть спортсменкой?» — сказал он.

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