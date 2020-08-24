Полиция задержала челябинца, укравшего 47 метров кустов

Ночью 7 августа житель Челябинска выкопал в центре города живую изгородь. Мужчину задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.

В начале августа мужчина ночью выкопал 47 метров живой изгороди на улице Лесопарковая. Работы по озеленению на тот момент были полностью выполнены. В понедельник стало известно, что подозреваемого нашли, им оказался 39-летний житель Челябинска, сообщает «Челябинский обзор» со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

В сообщении отмечается, что челябинец выкопал 235 кустов, увез их на своей машине и высадил на участке. По предварительной информации, мужчина причинил ущерб местному комитету на сумму 100 тысяч рублей.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Челябинцу грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее стало известно о краже одного миллиона рублей у москвича. Мужчина катался на самокате и повесил на ручку двухколесного транспорта сумку с деньгам. Москвич оставил самокат с сумкой на парковке, а когда вернулся, сбережений уже не было. Но сумка осталась висеть на ручке.