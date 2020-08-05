Москвич оставил на ручке самоката более 1 млн рублей. Деньги тут же украли

Более миллиона рублей украли у легкомысленного жителя Москвы на Котельнической набережной. Он оставил сумку с деньгами, которые пять лет копил на машину, на ручке самоката на стоянке проката. Когда мужчина спохватился и вернулся, то не нашел своих кровных.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, инцидент произошел 4 августа. Потерпевший и его друг катались на самокатах. С собой у мужчины была сумка, в которой лежали накопленные на автомобиль один миллион 350 тысяч рублей. Он взял с собой деньги, потому что мог отправиться за покупкой в любой момент.

Он оставил самокат на парковке проката на Котельнической набережной, а сумку с деньгами, документами и ключами от квартиры повесил на его ручку. После этого мужчина отправился домой. На полпути он спохватился, что забыл сумку, вернулся, но денег уже не обнаружил. Сумка по-прежнему висела на ручке самоката, но кто-то уже открыл ее и вытащил наличные.

В тот же вечер рассеянный москвич обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств пропажи.