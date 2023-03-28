Происшествия 28 марта 2023, 16:31 Полиция вычислила автора фото ружья, которое привело к проверке лицея в Ульяновске Проверку лицея в Ульяновске спровоцировал выложивший фото ружья школьник РИА «Новости»

Читать 360tv в

Проверку лицея № 100 в Ульяновске отрядом быстрого реагирования, полицией и ОМОНом вызвал ученик девятого класса. Он опубликовал фото ружья в одном из мессенджеров и пригрозил прийти с ним в школу. В ходе беседы с правоохранителями молодой человек объяснил, что это была шутка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что информация в полицию о сообщении об оружии поступила 27 марта. В ходе оперативных мероприятий силовики быстро установили, что автором сообщения оказался девятиклассник, который решил пошутить. Никаких противоправных действий молодой человек совершать не собирался.

Реклама

Но до выяснения всех обстоятельств в учебное заведение прибыли сотрудники силовых структур для проведения проверки. Охранник лицея в беседе с «360» рассказал, что действовал по инструкции, а правоохранители после проверки и разговора с директором уехали.