28 марта 2023, 12:25
Паники не было. Охранник ульяновского лицея рассказал о визите силовиков в школу из-за фото ружья
Охранник лицея в Ульяновске сообщил, что нагрянувшие из-за фото ружья силовики уехали
Сотрудники полиции, ОМОНа и специального отряда быстрого реагирования приезжали в лицей № 100 в Ульяновске. Об этом сообщил охранник.
«У нас полицейский был, ОМОН был, СОБР. Сейчас они отъехали», — отметил мужчина.
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По его словам, силовики заходили к нему, показали удостоверения, проверяли документы.
«Они заходили, я разговаривал с ними. Приходил представитель СОБР. <…> Они подошли ко мне, показали удостоверения», — уточнил охранник.
Он рассказал, что обошел территорию, все проверил, все было нормально.
«Приезжал КамАЗ, целая бригада была, сейчас все спокойно. <…> Я знаю свои инструкции. Я действую по инструкции. Самое главное, чтобы паники не было. Все нормально», — подчеркнул сотрудник охранного ведомства.
Мужчина отметил, что утром в лицее была проверка.
«Директор [лицея] отдельно с ними разговаривала. <…> Мое дело — не пропустить посторонних», — заключил он.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что, по предварительной информации, один из учеников пригрозил прийти в лицей с ружьем. Фото оружия опубликовали в школьном чате.
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