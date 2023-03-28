Эксклюзив 28 марта 2023, 12:25 Паники не было. Охранник ульяновского лицея рассказал о визите силовиков в школу из-за фото ружья Охранник лицея в Ульяновске сообщил, что нагрянувшие из-за фото ружья силовики уехали

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Сотрудники полиции, ОМОНа и специального отряда быстрого реагирования приезжали в лицей № 100 в Ульяновске. Об этом сообщил охранник.

«У нас полицейский был, ОМОН был, СОБР. Сейчас они отъехали», — отметил мужчина.

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По его словам, силовики заходили к нему, показали удостоверения, проверяли документы.

«Они заходили, я разговаривал с ними. Приходил представитель СОБР. <…> Они подошли ко мне, показали удостоверения», — уточнил охранник.

Он рассказал, что обошел территорию, все проверил, все было нормально.

«Приезжал КамАЗ, целая бригада была, сейчас все спокойно. <…> Я знаю свои инструкции. Я действую по инструкции. Самое главное, чтобы паники не было. Все нормально», — подчеркнул сотрудник охранного ведомства.

Мужчина отметил, что утром в лицее была проверка.

«Директор [лицея] отдельно с ними разговаривала. <…> Мое дело — не пропустить посторонних», — заключил он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что, по предварительной информации, один из учеников пригрозил прийти в лицей с ружьем. Фото оружия опубликовали в школьном чате.