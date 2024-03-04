Происшествия 04 марта 2024, 21:43 Полиция Воронежа проверит отель «Азимут» на пропаганду ЛГБТ Freepik

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Полицейские и мэрия Воронежа проводят проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Гости отеля увидели в лобби-баре двух девушек, совершающих романтические действия друг с другом. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.

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Один из очевидцев снял видео с этими женщинами. Теперь сотрудники правоохранительных органов решают, как поступить с отелем. По предварительной информации, гостиница имеет дурную славу. Раньше в ней мог подрабатывать стриптизером один из кандидатов в мэры города, отметили авторы канала.

Ранее развлекательный клуб на набережной Фонтанки в Петербурге оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Размер штрафа составил миллион рублей.

* ЛГБТ признано в России экстремистским и внесено в список ликвидированных движений