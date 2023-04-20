Общество 20 апреля 2023, 17:27 Развлекательный клуб из Петербурга оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду Суд оштрафовал развлекательный клуб из Петербурга на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду Unsplash

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Развлекательный клуб на набережной Фонтанки в Петербурге оштрафовали на миллион рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Там уточнили, что представителей увеселительного заведения поймали на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Решение принял Смольнинский районный суд города. Правоохранители выяснили, что 22 февраля в клубе Born выявили ООО «Спортекс», которое «пропагандировало то, что пропагандировать нельзя». Представители общества разместили в Сети рекламу клуба, которая и стала предметом административного дела.

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«На вышеуказанных сайтах также имеется информация о работе гей-сауны „У цирка“ и ее адрес. Представитель общества вину не признал», — отметили в пресс-службе суда и добавили, что за совершение правонарушения назначили штраф в размере миллиона рублей.

Ранее в России утвердили критерии оценки материалов, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений. В перечне запрещенных сайтов окажутся те ресурсы, которые будут убеждать россиян в допустимости интимных связей с несовершеннолетними. Туда же внесут порталы, поддерживающие возможность нетрадиционных сексуальных отношений.