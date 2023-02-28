Происшествия 28 февраля 2023, 12:06 Полиция помешала массовой драке подростков из «ЧВК „Редан“» в Улан-Удэ МВД Бурятии: в Улан-Удэ полиция помешала массовой драке подростков из «ЧВК „Редан“» РИА «Новости»

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Правоохранительные органы предотвратили массовую драку с участием подростков в одном из городских торговых центров Улан-Удэ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Бурятии.

«В УМВД России по Улан-Удэ доставлено восемь несовершеннолетних, которые после профилактической беседы переданы законным представителям», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе подчеркнули, что правоохранители не допустили нарушения общественного порядка.

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Ранее в одном из пабликов опубликовали видео, на котором видно большое количество подростков около ТЦ «Форум» в Улан-Удэ. В комментарии к ролику сказано, что молодые люди относятся к «ЧВК „Редан“».

Депутаты Госдумы уже изучают ситуацию вокруг этого сообщества. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев указывал на то, что важно понять, не стоят ли за этой группировкой представители недружественных государств.