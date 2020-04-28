28 апреля 2020, 13:46
Полиция объявила в розыск мать мертвого младенца из Красноярского края
В марте этого года у притоков Енисея обнаружили труп новорожденного мальчика. Сотрудникам полиции не удалось найти его мать, поэтому они обратились за помощью к местным жителям. Об этом сообщило ИА Nation News.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против матери погибшего младенца. Однако подозреваемую до сих пор не удалось задержать. Рядом с телом мальчика нашли лишь домашний коврик и полотенце, поэтому отыскать виновного непросто.
Работники Следственного комитета попросили местных жителей поделиться информацией о вещах и их владельцах.
Ранее 21 марта житель Минусинска заметил младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть малыша. Дело передали в Следственный комитет.