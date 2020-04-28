Полиция объявила в розыск мать мертвого младенца из Красноярского края

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против матери погибшего младенца. Однако подозреваемую до сих пор не удалось задержать. Рядом с телом мальчика нашли лишь домашний коврик и полотенце, поэтому отыскать виновного непросто.

Работники Следственного комитета попросили местных жителей поделиться информацией о вещах и их владельцах.

Ранее 21 марта житель Минусинска заметил младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. Сотрудники скорой помощи констатировали смерть малыша. Дело передали в Следственный комитет.