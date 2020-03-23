Мертвого младенца в пакете нашли на берегу Енисея
Сотрудникам Следственного комитета придется разобраться в сложном деле. На берегу реки в Минусинске нашли тело малыша, завернутое в пакет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
21 марта житель Минусинска проходил неподалеку от реки Енисей и обнаружил младенца, который был завернут в пакет. Скорая констатировала смерть, дело было передано Следственному комитету.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика и опрашивают местных жителей. Также они разыскивают и родителей новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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