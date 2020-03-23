Мертвого младенца в пакете нашли на берегу Енисея

21 марта житель Минусинска проходил неподалеку от реки Енисей и обнаружил младенца, который был завернут в пакет. Скорая констатировала смерть, дело было передано Следственному комитету.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика и опрашивают местных жителей. Также они разыскивают и родителей новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омске пьяная мать оставила свою четырехмесячную дочь в отделении полиции и ушла. Девочку с растяжениями плечевых связок отправили в больницу. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Жительница Сочи родила ребенка, но решила сразу избавиться от него. Она отвезла малыша в больницу, оставила его у лифта и сбежала.