Происшествия 08 сентября 2023, 10:59 Полиция накрыла неонацистскую группировку «Белая масть», готовившую преступления в России МВД РФ пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть» РИА «Новости»

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Сотрудники МВД совместно со Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией пресекли деятельность неонацистской группировки «Белая масть» в России. Члены группировки готовились к совершению тяжких преступлений в России. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она уточнила, что участники «Белой масти» поддерживали связь с праворадикальными организациями за рубежом.

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«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серию тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны», — подчеркнула Волк.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, планируемый жителем Севастополя. Оказалось, россиянин по заданию украинской военной разведки также собирал данные о размещении объектов и подразделений Минобороны России на территории Республики Крым. Он хранил в тайнике самодельную взрывчатку из пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, с помощью которой и собирался совершить диверсию.