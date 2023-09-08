08 сентября 2023, 10:59
Полиция накрыла неонацистскую группировку «Белая масть», готовившую преступления в России
МВД РФ пресекло деятельность неонацистской группировки «Белая масть»
Сотрудники МВД совместно со Следственным комитетом, ФСИН и Росгвардией пресекли деятельность неонацистской группировки «Белая масть» в России. Члены группировки готовились к совершению тяжких преступлений в России. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Она уточнила, что участники «Белой масти» поддерживали связь с праворадикальными организациями за рубежом.
Реклама
«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серию тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны», — подчеркнула Волк.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, планируемый жителем Севастополя. Оказалось, россиянин по заданию украинской военной разведки также собирал данные о размещении объектов и подразделений Минобороны России на территории Республики Крым. Он хранил в тайнике самодельную взрывчатку из пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, с помощью которой и собирался совершить диверсию.
ФСИН
МВД РФ
СК РФ
Росгвардия
Следственный комитет России
Реклама
Реклама