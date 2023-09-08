08 сентября 2023, 10:19
ФСБ помешала теракту на железной дороге в Крыму
ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге
Сотрудники ФСБ не дали жителю Севастополя совершить теракт на железной дороге в Крыму, который он готовил по заданию украинской военной разведки. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.
«На территории Республики Крым пресечена подготовка диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры полуострова в целях нарушения воинских перевозок», — заявили в ведомстве.
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Силовики задержали россиянина 1978 города рождения, он является жителем Севастополя. По заданию военной разведки Украины мужчина собирал информацию о размещении в Крыму объектов и подразделений Минобороны России, а также готовил теракт на железной дороге.
Представители ФСБ нашли тайник, в котором задержанный хранил самодельное взрывное устройство, предназначенное для совершения диверсии. Его изготовили на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, отметили в ведомстве.
Терроризм
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