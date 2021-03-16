Полиция начала проверку из-за драки российских младшеклассников

Чиновники и сотрудники МВД заинтересовались потасовкой третьеклассников в образовательном учреждении № 11 города Балакова. Поводом для проверки стало видео, которое работники администрации увидели накануне.

Речь идет о видеоролике, опубликованном на странице «Типичный Балаково!» в соцсети «ВКонтакте».

«По факту инцидента, произошедшего в школе, назначена проверка. На место направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД Саратовской области.

В настоящее время в школе № 11 проводится служебная проверка всех обстоятельств произошедшего с участием инспектора подразделения МВД. Руководители и администрация школы пытаются урегулировать конфликт. Работу классного руководителя поставили на особый контроль.

В свою очередь, комитет образования администрации Балаковского района проводит внеплановую проверку школы № 11 с целью выяснения обстоятельств, приведших к драке. По итогу проверки установят виновных, допустивших подобную ситуацию. Также будет решен вопрос о необходимости дисциплинарного взыскания.

Ранее, 4 февраля, в школе станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района произошла драка между тремя подростками. Инцидент, случившийся на перемене в классе, сняли на видео, сообщил «Царьград».