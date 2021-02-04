04 февраля 2021, 22:55
Нападение двух школьниц на одноклассницу сняли на видео
В школе станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района произошла драка между тремя подростками. Инцидент, случившийся на перемене в классе, сняли на видео, сообщил «Царьград».
На кадрах видно, что две школьницы напали на одноклассницу. Причиной потасовки было то, что одна из девушек обозвала другую. После этого ученица и ее подруга начали таскать девочку по кабинету за волосы. Также подростка били руками по лицу.
Молодой человек и девушка, сидевшие за одной партой попытались прекратить драку, но это не увенчалось успехом. Уточняется, что после проверок агрессивных школьниц могут поставить на учет в отдел по делам несовершеннолетних.