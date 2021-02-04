facebook_pixel
    04 февраля 2021, 22:55

    Нападение двух школьниц на одноклассницу сняли на видео

    Полина Петрова

    В школе станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района произошла драка между тремя подростками. Инцидент, случившийся на перемене в классе, сняли на видео, сообщил «Царьград».
    Нападение двух школьниц на одноклассницу сняли на видео

    На кадрах видно, что две школьницы напали на одноклассницу. Причиной потасовки было то, что одна из девушек обозвала другую. После этого ученица и ее подруга начали таскать девочку по кабинету за волосы. Также подростка били руками по лицу.

    Молодой человек и девушка, сидевшие за одной партой попытались прекратить драку, но это не увенчалось успехом. Уточняется, что после проверок агрессивных школьниц могут поставить на учет в отдел по делам несовершеннолетних.