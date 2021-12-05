Полиция Москвы изучит конфликт посетителей с охранниками в одном из ТЦ

Полицейские в Москве устанавливают все обстоятельства конфликта, который произошел в торговом центре, расположенном в северо-восточной части Москвы. Там охранники попытались задержать молодых людей, а те, в свою очередь, стали оказывать им сопротивление.

О произошедшем в беседе с «РИА Новости» сообщили в пресс-службе городского главка МВД. Там рассказали, что информация о конфликте поступила к ним в отдел полиции Свиблово еще вечером в пятницу, 3 декабря.

«Предварительно установлено, что охрана торгового центра заметила попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать злоумышленников. Молодые люди оказали сопротивление сотрудникам ТЦ и скрылись», — отметили в главке.

На данный момент полицейские устанавливают все подробности случившегося. Они выясняют личности скрывшихся молодых людей, которые конфликтовали с охраной, чтобы задержать всех подозреваемых.

Ранее на севере Москвы произошла массовая драка. Потасовка случилась на Лобненской улице. Все участники задержаны прибывшими на место полицейскими.