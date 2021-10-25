На севере Москвы произошла массовая драка, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Всех ее участников задержали, но потом начался новый конфликт.

Потасовку устроили на улице Лобненской. Возле торгового центра «Зиг-Заг» подрались около 20 человек. Прибывшие на место драки полицейские задержали собравшихся.

Вскоре правоохранителям пришла новая информация: конфликт продолжился в ТЦ. Очевидцы заметили, что с перекрестка полиция увезла трех подростков. Из стоявшего на улице автомобиля были слышны женские крики. Спустя 20 минут подогнали автозак.

Источник фото: Instagram

Официальных подробностей случившегося пока нет.