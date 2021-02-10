Полиция ищет подозреваемого в насилии над несовершеннолетней дочерью в Петербурге

Петербуржца подозревают в насилии над дочерью-школьницей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» источник в правоохранительных органах.

В полицию заявила директор школы-интерната, где девочка учится. Она рассказала, что пока ребенок болел дома, ее отец совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее педофил совершил развратные действия по отношению к школьнице 2007 года рождения в Санкт-Петербурге.