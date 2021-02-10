Педофил развращал школьницу в Санкт-Петербурге

Педофил совершил развратные действия по отношению к школьнице 2007 года рождения в Санкт-Петербурге. Через некоторое время его задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник к правоохранительных органов.

Выяснилось, что злоумышленник уже был судим в 2019 году. На него возбудили уголовное дело.

Ранее в Хабаровске задержали мужчину, который предлагал детям пойти с ним за конфеты. Следственный комитет возбудил уголовное дело.