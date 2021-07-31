Полиция доставила в отделение более 30 человек после драки в ТЦ Москвы

Правоохранители доставили в отделение более 30 задержанных после массовой драке в московском «Ашане». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел около 17:00 в торговом центре на Верхней Красносельской улице. Перепалка началась между двумя компаниями молодых людей. В какой-то момент ссора переросла в драку. Очевидцы сообщают, что слышали выстрел. По предварительным данным, у кого-то из дерущихся был с собой травматический пистолет.

Происходящее сильно напугало покупателей. На кадрах с места драки видно, что дерущиеся беспорядочно бегут по центру, а некоторые избивают своих оппонентов. Большинство очевидцев просто замерли на месте и ждут, когда это закончится.

Сейчас полиция изучает подробности дела. Пока информации о том, что кто-то серьезно пострадал, не поступало. Прямо на месте драки были задержаны несколько человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам.