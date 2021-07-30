Неизвестные устроили драку со стрельбой в ТЦ Москвы

В торговом центре на Верхней Красносельской улице в Москве произошел конфликт. Очевидцы сообщали о драке и даже выстрелах. В пресс-службе столичного главка МВД рассказали «360», что прибывшие на место полицейские задержали несколько человек.

Сообщение о потасовке в одном из ТЦ на Верхней Красносельской улице поступило в полицию в пятницу, около 18:30. Стражи порядка по прибытии на место задержали несколько человек, которые были доставлены в отдел полиции для проверки на предмет причастности к противоправным действиям.

Информации о пострадавших пока не поступало, сообщили «360» в ГУ МВД по Москве.

Согласно данным РЕН ТВ, драка со стрельбой произошла в магазине «Ашан». По словам очевидцев, они слышали как минимум один выстрел. Это сильно напугало покупателей. Причины конфликта остаются неизвестны.

Ранее в Воскресенске задержали мужчину, который обстрелял из пистолета Макарова окна двух квартир. Задержанный заявил на допросе, что применил оружие в целях защиты своей семьи от некой угрозы. Обошлось без пострадавших.