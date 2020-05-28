Полицейскую из Якутии нашли мертвой. У нее осталось трое детей

Сотрудницу полиции Горного района Якутии нашли мертвой в собственном доме. По версии некоторых СМИ, женщина покончила с собой. Она была многодетной матерью.

Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МВД.

«По месту жительства было обнаружено тело сотрудника отделения МВД России по Горному району», — уточнили в ведомстве. Ведется проверка.

По данным SAKHAPRESS, женщина могла пойти на самоубийство из-за финансовых проблем. У нее осталось трое детей.

Аналогичный случай произошел в начале мая в Амурской области. В Тынде обнаружили тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением. В правоохранительных органах не стали исключать суицид.