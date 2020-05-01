Труп сотрудницы полиции с огнестрелом нашли в Приамурье

Тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением обнаружили в квартире в Тынде (Амурская область). У полицейских есть версия о самоубийстве.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального главка МВД, в квартиру, где нашли труп, выехали сотрудники по работе с личным составом МВД по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу. В числе всех версий гибели женщины полицейские рассматривают версию о суициде.

Начальник регионального управления внутренних дел Константин Носков назначил служебную проверку. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства и причину гибели своей коллеги. Более подробной информации о происшествии пока нет.