Полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля в Дагестане. Видео

Начальник тыла МО МВД России «Кизилюртовский» Абдулбасыр Чинчаров стал свидетелем аварии, произошедшей на 775 километре автодороги «Кавказ» в Кумторкалинском районе. Он сумел вытащить двух мужчин из загоревшегося автомобиля.

По сообщению республиканского МВД, Чинчаров не раздумывая пришел на помощь пострадавшим.

«Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю, увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя, все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля», — сообщило ведомство.

Водитель, находившийся за рулем горящей машины, получил множественные травмы, но уже идет на поправку. Второй пострадавший уже выписан из больницы. Он уже поблагодарил полицейского за спасение, на что Чинчаров ответил: «Да, я не мог поступить иначе!».

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