Полицейский спас из пожара двоих детей, бабушку и собаку в Хабаровском крае

Сотрудник полиции Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края спас из огня двоих детей, бабушку и собаку. Пожар произошел, когда старший лейтенант полиции Евгений Прима возвращался вечером домой со службы.

«Сообщив о происшествии в дежурную часть, Евгений Прима принял решение незамедлительно приступить к спасению находящихся внутри людей. Участковый уполномоченный полиции выбил входную дверь, так как на его просьбы открыть ее никто не реагировал», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В квартире он сразу увидел двоих детей. Полицейский вывел их в подъезд, где узнал, что в задымленном помещении осталась бабушка и собака. Старший лейтенант не побоялся вернуться в квартиру, в этот момент женщина уже надышалась угарным газом и не могла самостоятельно передвигаться. После того, как спас пожилую женщину, полицейский вернулся за собакой.

В ведомстве рассказали, что отец детей в момент пожара находился на работе, а мама ушла в детский сад за третьим ребенком. В настоящее время жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает.