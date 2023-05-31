Эксклюзив 31 мая 2023, 12:02 Полицейский автомобиль врезался в здание в центре Москве Источник «360»: машина полиции влетела в здание в центре Москве

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Полицейский автомобиль въехал в здание на пересечении улиц Покровка и Чаплыгина в Москве. Об этом «360» сообщил источник.

Авария произошла по адресу улица Покровка 35/17 с1. Там столкнулись два автомобиля, полицейская машина при этом врезалась в фасад дома. По предварительной информации, никто не погиб. Однако пострадавшие находятся в шоковом состоянии и им требуется медицинский осмотр. Разлива топлива не произошло, помощь спасателей не потребовалась.

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На Митинской улице в Северо-Западном административном округе Москвы столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 31 мая около четырех часов утра. Обошлось без жертв, однако одному из водителей потребовалось медицинская помощь, с травмой ноги его увезли в больницу.