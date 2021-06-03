Полицейские застрелили медведя на кладбище в Приангарье

В Иркутской области сотрудники полиции застрелили медведя, которые вышел из леса в районе старого кладбища в Усть-Кутском районе. Об этом сообщили на сайте регионального главка МВД.

Полиции накануне поступило сообщение, что около кладбища из леса вышел медведь. Хищное животное пыталось напасть на людей. Чтобы обезвредить хищника, на место тут же выехали стражи порядка и охотоведы.

Животное пытались прогнать с кладбища, но медведь не покидал его территорию. Чтобы обезопасить людей от угрозы нападения, полицейские применили табельное оружие и застрелили животное. В МВД отметили, что действовали в соответствии с законом.

Накануне на Сахалине медведь едва не убил мужчину, вынырнув из кустов, когда тот рыбачил на территории Анивского лесничества. Медведь пытался снять с него скальп, разодрал ему лоб, покусал руки и ноги. Сахалинцу удалось спастись, притворившись мертвым.