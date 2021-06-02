Сахалинец спасся от медведя и сам добрался до больницы

На Сахалине на территории Анивского лесничества местный житель подвергся нападению медведя. Ему удалось выжить. Сахалинца доставили в больницу, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Знакомый пострадавшего рассказал Astv.ru, что медведь напал на мужчину, когда тот рыбачил. Он пошел на речку, чтобы снять сеть, и в этот момент из кустов вынырнул медведь. Он сразу набросился на мужчину и едва не снял с него скальп. Животное разодрало ему лоб, покусало руки и ноги.

Мужчину спасло то, что он перестал шевелиться и притворился мертвым. После этого медведь ушел. А сахалинец добрался до своей машины и самостоятельно доехал до больницы.

В Анивском лесничестве рассказали, что медведь напал на мужчину на территории свалки, закрытой несколько лет назад.

«Медведь ходит туда по привычке, проверяет свои угодья. Что там делал человек, непонятно», — сообщили в лесничестве.

Травмы у мужчины нетяжелые, сообщили в ЦРБ Анивского района. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

«Раны обработали, в ближайшее время ему ведут сыворотку против бешенства — это стандартная операция в таких ситуациях», — сообщили врачи.

Ранее в Челябинской области на пляже в Чебаркуле заметили мужчину, который выгуливал медвежонка.