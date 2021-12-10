Полицейские задержали 15 человек после конфликта в Москве

Более 10 человек задержаны правоохранителями на Краснодонской улице в Москве после конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«На Краснодонской улице произошел конфликт между группой граждан. В настоящее время 15 человек задержаны и доставлены в отдел полиции», — привело агентство слова своего собеседника.

По данному факту проводится проверка, отметил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД. В полиции также уточнили, что в драке принимали участие два человека, а остальные наблюдали за происходящим.

Все произошло на свадьбе уроженцев из стран ближнего зарубежья, пояснил агентству источник в правоохранительных органах.

На прошлой неделе охрана торгового центра в северо-восточной части Москвы заметила попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать злоумышленников. Молодые люди оказали сопротивление сотрудникам ТЦ и скрылись. Столичные полицейские устанавливают все подробности случившегося.