Происшествия 06 января 2023, 16:30 Полицейские в Мурманске применили оружие при задержании женщины СК по Мурманской области: полицейские при задержании женщины применили табельное оружие РИА «Новости»

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Сотрудникам полиции в Мурманске при задержании женщины пришлось применить табельное оружие, она оказала вооруженное сопротивление. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Следователи проверят обстоятельства применения оружия правоохранителями и дадут ему правовую оценку. Назначены криминалистическая и судебно-медицинская экспертизы.

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Пострадавшую доставили в больницу, где ей оперативно оказали медицинскую помощь.

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В ноябре мужчина напал на полицейского с ножом в центре Грозного, когда он отошел в другое помещение, чтобы совершить намаз. Силовик скончался на месте.

При попытке скрыться с места преступления с табельным оружием нападавшего ликвидировали инспекторы ГИБДД.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принес соболезнования родственникам и близким погибшего полицейского.