Криминал 21 ноября 2022, 12:14 Напавшего на сотрудника ГИБДД мужчину ликвидировали в Грозном Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации напавшего на сотрудника ГИБДД в Грозном Соцсети

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Полиция Грозного ликвидировала человека, который напал с ножом на сотрудника Госавтоинспекции. Об этом заявил глава Чечни Разман Кадыров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД», — написал он.

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По его словам, инспектор отошел на мгновение для омовения в помещение, где совершают намаз. Там злоумышленник напал на него и нанес сотруднику ГИБДД смертельные ранения.

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«При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — добавил Кадыров.

Полиция начала розыск возможных сообщников неизвестного. Правоохранителям предстоит выяснить, почему он напал на инспектора.

По предварительным данным, преступник действовал в одиночку, его личность устанавливается. Кадыров принес соболезнования родным и близким погибшего полицейского.