Полицейские поймали напавших на бригаду скорой в Кировской области

Двое пьяных мужчин избили врача и водителя скорой, которая приехала на вызов в Кирово-Чепецке (Кировская область). Их уже поймали и привезли в отделение полиции.

«В ходе проверки нападавшие были установлены и доставлены в отдел полиции. Ими оказались двое местных жителей — 1985-го и 1989 года рождения», — сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел 17 апреля в районе 22:00 во дворе жилого дома на проспекте России в Кирово-Чепецке. Двое пьяных напали на врача и водителей скорой, которая приехала на вызов. Очевидец снял драку на видео и опубликовал в социальной сети «ВКонтакте». По данным СМИ, скорая помощь приехала, чтобы протестировать жильца дома на коронавирус.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. После этого примут решение о возбуждении уголовного дела