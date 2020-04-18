Двое мужчин избили медиков в Кировской области

Известно, что в ночь на 18 апреля во дворе жилого дома на проспекте России в Кирово-Чепецке двое пьяных мужчин напали и избили на врачей скорой помощи, которая приехала на вызов.

«После того как в конфликт вмешался врач, ему тоже были нанесены побои. Сейчас назначена экспертиза, которая определит причиненный вред здоровью», — рассказали в полиции. На мужчин завели уголовное дело.

Драку заснял на камеру очевидец, а затем видео было опубликовано в паблике «Подслушано Кирово-Чепецк» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что скорая приехала для того, чтобы сделать тест на коронавирус одному из жильцов дома.