Полицейские начали проверку из-за нападения льва на девочку в Краснодарском крае

Правоохранители проводят проверку из-за нападения льва на 13-летнюю девочку на базе отдыха в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным сайта «Южные дела», девочка пыталась сфотографироваться с животным. В результате она попала в больницу с ранами на предплечье и кисти руки. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

Правоохранители проводят проверку по данному факту, выясняют все обстоятельства происшествия.

По данным газеты «Известия», в прокуратуре региона уточнили, что лев содержался на территории заведения незаконно. Всех диких животных могут изъять с базы отдыха.

Ранее полиция американского города Дейтона-Бич-Шорс (Флорида) задержала 32-летнего Уильяма «Буббу» Ходжа после того, как он украл из гольф-клуба Congo River Golf аллигатора. Мужчина бил животное о землю за хвост и попытался забросить его на крышу своего дома. Офицерам он заявил, что хотел преподать крокодилу урок.

Ходжа арестовали и предъявили ему обвинения по пяти пунктам, включая кражу со взломом и жестокое обращение с животными. Напуганного случившимся аллигатора вернули в парк.