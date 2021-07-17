Американец избил аллигатора. Полиция спасла крокодила

Полиция американского города Дейтона-Бич-Шорс (Флорида) задержала 32-летнего Уильяма «Буббу» Ходжа после того, как он украл из гольф-клуба Congo River Golf аллигатора. Мужчина бил животное о землю за хвост и попытался забросить его на крышу своего дома. Офицерам он заявил, что хотел преподать крокодилу урок.

Как сообщили полицейские в Facebook, очевидцы заметили Ходжа, когда он нес аллигатора по улице и вызвали стражей правопорядка. Мужчина рассказал, что перепрыгнул через забор парка и пробрался в вольер к животному, которого «победил» после короткой схватки.

Источник фото: полиция Флориды.

Ходжа арестовали и предъявили ему обвинения по пяти пунктам. Включая кражу со взломом и жестокое обращение с животными. Напуганного случившемся аллигатора вернули в парк.

На севере Австралии крокодил напал на 20-летнего юношу, стоявшего по пояс в воде. Он откусил жертве ногу. Свидетелями нападения стали 20 человек.