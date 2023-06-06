Происшествия 06 июня 2023, 16:13 Полицейская машина перевернулась после столкновения с легковушкой на севере Москвы МВД: полицейский автомобиль перевернулся в Москве после ДТП с легковушкой Freepik

Читать 360tv в

На Онежской улице полицейский автомобиль столкнулся с другой легковой машиной и перевернулся. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Москве.

Авария произошла около 10:05 во вторник. В результате столкновения с легковушкой автомобиль транспортной полиции Renault Logan опрокинулся.

Реклама

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.

Ранее подмосковная служба помощи при ДТП получила свыше двух тысяч обращений за неделю. Почти 500 человек оформили европротоколы, обратившись на горячую линию.

Помощь при аварии можно получить в одном из 14 центров по телефону или очно. Они расположены Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах.