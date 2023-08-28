Эксклюзив 28 августа 2023, 13:43 Поликлинику эвакуировали в Москве из-за подозрительного предмета Поликлинику «РЖД-Медицина» эвакуировали в Новой Москве из-за угрозы взрыва РИА «Новости»

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Людей из здания поликлиники «РЖД-Медицина» в Троицком округе Москвы эвакуировали после сообщения о подозрительном предмете. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщение об инциденте пришло около 13:20, примерно через десять минут на место прибыли силы Росгвардии.

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Ранее в Западном округе Москвы рядом с детской площадкой обнаружили предмет, который похож на боевую гранату. Позже правоохранители подтвердили, что подозрительный предмет оказался детской игрушкой.