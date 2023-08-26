26 августа 2023, 16:46
Похожий на гранату предмет нашли у детской площадки на западе Москвы
Источник «360»: в Москве у детской площадки нашли предмет, похожий на гранату
В Западном округе Москвы рядом с детской площадкой обнаружили предмет, который похож на боевую гранату. На место ЧП выехали представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По данным собеседника, днем 26 августа в Можайском районе на Сколковском шоссе во дворе домов возле детской площадки прохожие заметили зеленый предмет, похожий на боеприпас. О подозрительной находке сообщили в полицию.
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Других подробностей пока нет. Представляет ли опасность для людей найденный предмет, после проверки установят специалисты.
UPD: источник «360» уточнил, что правоохранители исследовали находку. Как выяснилось, это была детская игрушка в виде гранаты.
На днях вблизи детского сада № 809 в Шмитовском проезде в центре Москвы обнаружили предмет, напоминающий гранату. На подозрительную вещь наткнулся мужчина во время прогулки с собакой.
Ранее суд в Москве арестовал мужчину, бросившего страйкбольную гранату в салон иномарки. Он проходит по делу о хулиганстве.
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