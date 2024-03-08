08 марта 2024, 18:02
Покупательница пострадала при падении стеллажа с алкоголем в гипермаркете в Екатеринбурге
E1.ru: в гипермаркете в Екатеринбурге 8 марта рухнул стеллаж с алкоголем
В гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж со спиртными напитками. В результате ЧП пострадала покупательница, сообщил E1.ru
«Очень хорошо отмечают 8 Марта. Весь стенд с акционным алкоголем разбился», — процитировало издание свою читательницу.
Реклама
По ее данным, одной из посетительниц осколок от бутылки попал в нос. Пострадавшую увезла скорая помощь.
Один из очевидцев произошедшего рассказал Telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ», что стенд с алкоголем рухнул в тот момент, когда посетитель попытался достать оттуда шампанское. Другие подробности случившегося уточняются.
Ранее в Улан-Удэ празднование 8 Марта закончилось для шести девушек больницей. Они отравились бесплатным алкоголем в ночном клубе.
Алкоголь
Екатеринбург
8 Марта
Реклама
Реклама