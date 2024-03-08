Происшествия 08 марта 2024, 18:02 Покупательница пострадала при падении стеллажа с алкоголем в гипермаркете в Екатеринбурге E1.ru: в гипермаркете в Екатеринбурге 8 марта рухнул стеллаж с алкоголем Freepik

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В гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж со спиртными напитками. В результате ЧП пострадала покупательница, сообщил E1.ru

«Очень хорошо отмечают 8 Марта. Весь стенд с акционным алкоголем разбился», — процитировало издание свою читательницу.

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По ее данным, одной из посетительниц осколок от бутылки попал в нос. Пострадавшую увезла скорая помощь.

Один из очевидцев произошедшего рассказал Telegram-каналу «Бандитский центр ЕКБ», что стенд с алкоголем рухнул в тот момент, когда посетитель попытался достать оттуда шампанское. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее в Улан-Удэ празднование 8 Марта закончилось для шести девушек больницей. Они отравились бесплатным алкоголем в ночном клубе.