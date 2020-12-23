«Покойник» ожил на подготовке к собственным похоронам в Индии

Отмечается, что индус находился без сознания в течение долгого времени. Глава ближайшего поселения посчитал, что он мертв и распорядился похоронить «покойника». Местные жители выкопали для него могилу, после чего мужчина внезапно очнулся.

Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. В настоящий момент устанавливают его личность. Детали произошедшего выясняют представители правопорядка.

Ранее директор Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев рассказал, что местная пенсионерка похоронила собаку в могиле своего супруга. По словам женщины, животное прожило вместе с ней и ее мужем около 20 лет. Она решила похоронить собаку в могиле супруга, поскольку они очень любили своего питомца.

Пономарев отметил, что люди часто обращаются с подробными просьбами, поскольку в регионе нет легального кладбища для домашних животных.