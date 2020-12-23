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    23 декабря 2020, 12:18

    «Покойник» ожил на подготовке к собственным похоронам в Индии

    Полина Петрова

    Мужчина из Индии, который два дня пролежал под деревом и был признан мертвым, ожил на подготовке к собственным похоронам, пишет ИА Nation News.
    «Покойник» ожил на подготовке к собственным похоронам в Индии

    Отмечается, что индус находился без сознания в течение долгого времени. Глава ближайшего поселения посчитал, что он мертв и распорядился похоронить «покойника». Местные жители выкопали для него могилу, после чего мужчина внезапно очнулся.

    Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину. В настоящий момент устанавливают его личность. Детали произошедшего выясняют представители правопорядка.

    Ранее директор Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев рассказал, что местная пенсионерка похоронила собаку в могиле своего супруга. По словам женщины, животное прожило вместе с ней и ее мужем около 20 лет. Она решила похоронить собаку в могиле супруга, поскольку они очень любили своего питомца.

    Пономарев отметил, что люди часто обращаются с подробными просьбами, поскольку в регионе нет легального кладбища для домашних животных.