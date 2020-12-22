Курганская пенсионерка похоронила собаку в могиле супруга
Директор Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев рассказал ИА Ura.ru, что местная пенсионерка похоронила собаку в могиле своего супруга.
По словам пенсионерки, животное прожило вместе с ней и ее мужем около 20 лет. Она решила похоронить собаку в могиле супруга, поскольку они очень любили своего питомца.
«Предприятие не в праве отказать. Закон это не воспрещает», — обратил внимание собеседник информагентства.
Он добавил, что люди часто обращаются с подробными просьбами, поскольку в регионе нет легального кладбища для домашних животных.