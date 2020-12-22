Курганская пенсионерка похоронила собаку в могиле супруга

По словам пенсионерки, животное прожило вместе с ней и ее мужем около 20 лет. Она решила похоронить собаку в могиле супруга, поскольку они очень любили своего питомца.

«Предприятие не в праве отказать. Закон это не воспрещает», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он добавил, что люди часто обращаются с подробными просьбами, поскольку в регионе нет легального кладбища для домашних животных.