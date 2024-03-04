Происшествия 04 марта 2024, 22:52 «Пока сидим». Экипаж совершившего экстренную посадку A320 отстранили от полетов Экипаж A320, совершившего экстренную посадку в Сибири, лишили жалования РИА «Новости»

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Экипаж самолета «Уральских авиалиний» А320, который совершил 12 сентября 2023 года экстренную посадку на поле в 180 километрах от Новосибирска, отправили в отпуск без содержания. Об этом URA.ru рассказала супруга одного из пилотов Анна Семенова.

Согласно информации издания, комиссия «Уральских авиалиний» рекомендовала компании отстранить пилотов от полетов.

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По словам женщины, ее муж ежемесячно пишет заявления на отпуск за свой счет. Изменение ситуации возможно только после того, как компетентные специалисты опубликуют отчет о результатах расследования происшествия.

Как отметил пилот Эдуард Семенов, его семья вынуждена жить на накопления.

«Пока сидим. У меня жена и трое несовершеннолетних детей», — отметил пилот.

Ранее сообщалось, что руководство «Уральских авиалиний» попросило уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском. Им посоветовали написать заявление по собственному желанию.