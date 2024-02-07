Эксклюзив 07 февраля 2024, 14:03 Появилось видео взрыва в доме в Ингушетии Момент взрыв в доме в Ингушетии попал на видео

Читать 360tv в

В одном из домов в селе Новый Редант в Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси. Момент хлопка попал на видео, которое оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видно, как крыша здания буквально взлетела вверх в результате взрыва. Обломки рухнули на землю, при этом возгорания не последовало.

Реклама

По данным регионального МЧС, взрыв в доме произошел 7 февраля, в здании выбило оконные и дверные проемы. На место происшествия прибыли 12 спасателей на четырех машинах. Два человека пострадали, детей среди раненых нет, добавили спасатели.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ранее взрыв газа произошел в селе Яндаре в Ингушетии. В результате хлопка выбило стекла и двери. Пожара не возникло. Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.