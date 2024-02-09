Эксклюзив 09 февраля 2024, 02:31 Появилось видео тушения пожара у станции метро «Аэропорт» с вертолетов Пожар в жилом доме у станции метро «Аэропорт» начали тушить с вертолетами

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К тушению пожара кровли шестиэтажного дома в Москве у станции метро «Аэропорт» привлекли два вертолета Ка-32. В распоряжении «360» появилось видео работы пожарных машин с воздуха.

В ликвидации пожара участвуют 130 сотрудников МЧС и 41 единица техники, сообщили в ведомстве. Из дома эвакуировали около 400 человек.

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Для обогрева эвакуированных жильцов дептранс Москвы выделил пять больших автобусов, три из них уже прибыли на улицу Черняховского к месту пожара. Автобусы будут находиться на месте происшествия столько, сколько потребуется, добавили в департаменте.

Ранее МЧС сообщило, что площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших пока не поступало.