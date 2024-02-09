Важное 09 февраля 2024, 01:32 Площадь пожара в жилом доме на севере Москвы выросла до 4000 квадратных метров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Площадь пожара в Москве у станции метро «Аэропорт» достигла четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«К ликвидации пожара привлечено более 130 специалистов и 41 единица техники, направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра», — заявили в публикации.

Реклама

Как отметили в дептрансе, движение по улице Черняховского в столице перекрыли.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Кадры с пожаром опубликовало РИА «Новости». На них видно, как большие клубы дыма поднялись вверх, а на крыше дома разгорелись яркие языки пламени. Рядом стоят полицейские машины и техника спасателей.

Пожару присвоили повышенный, третий ранг сложности. Как отметил Telegram-канал Shot, чердак горящего дома обрушился. Очевидцы сообщили, что на месте происшествия ощущается сильный и едкий запах дыма. Пепел стал оседать на крышах машин.