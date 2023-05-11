Происшествия 11 мая 2023, 17:07 Появилось видео тушения крупного пожара на складах в Норильске МЧС РФ показало видео с крупным пожаром на складах в Норильске

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Крупный пожар произошел в складских помещениях в Норильске. Видео с места происшествия опубликовало ГУ МЧС России по Красноярскому краю в Telegram-канале.

Загорелись складские помещения в районе Вальковского шоссе. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 16:06 по местному времени.

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Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но затем увеличилась до трех тысяч. На месте происшествия работают 41 человек и 12 единиц техники.

В МЧС пояснили, что конструктивные особенности здания осложняют тушение. Для расчистки территории склада от снега привлекли тяжелую технику. По предварительной информации, при пожаре пока никто не пострадал.

Ранее склады с пивным оборудованием загорелись в Красноярске. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров. Пожарные локализовали пламя и предотвратили возгорание жилого дома, находящегося по соседству.