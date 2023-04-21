Происшествия 21 апреля 2023, 22:54 Склады с пивным оборудованием загорелись в Красноярске МЧС России: в Красноярске в складском помещении локализовали пожар на площади 1600 кв. м.

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В Красноярске загорелось складское помещение с пивным оборудованием. Пожар охватил 1600 квадратных метров, огонь локализовали в 22:37. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Пожар начался около 20:00 по московскому времени на складах на улице Марии Цукановой. Огонь распространился по всей площади здания. Пожарным удалось предотвратить возгорание соседнего жилого дома. На месте пожара работают 54 человека и 12 единиц техники, сообщили в ведомстве.

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В 20:12 пожару присвоили второй ранг, в 22:37 огонь локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.